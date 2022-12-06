Следователи ФСБ попросили заочно арестовать украинских министра Верещук и замминистра Джапарова

Следователи ФСБ попросили заочно арестовать украинских министра Верещук и замминистра Джапаровой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) просят Лефортовский суд Москвы заочно арестовать министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Как сообщили во вторник, 6 декабря, в пресс-службе суда работников украинского правительства обвинили в нарушении территориальной целостности Российской Федерации, объявив их также в международный розыск.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе суда.

Уточняется, что политиков обвиняют в совершении преступления по статье о «Нарушении территориальной целостности Российской Федерации. «Они объявлены в международный розыск», - отметили в суде.

Напомним, ранее следователи ФСБ в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы запросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора The Insider* Романа Доброхотова*.

*признаны в России иноагентами