В Кремле прокомментировали возможность переговоров по урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле на данный момент не видят перспектив для проведения переговоров по мирному урегулированию на Украине. Такое заявление во вторник, 6 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Россия должна достичь целей специальной военной операции.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что конфликт на Украине почти наверняка закончится при помощи дипломатии и переговоров, итогом чего будет «справедливый и длительный мир».

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир - с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изначально должны быть достигнуты цели специальной военной операции России на Украине.