Госсекретарь США Блинкен заявил о невозможности переговоров с Россией без заинтересованности Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента Джо Байдена убеждена, что Москва якобы не демонстрирует сейчас заинтересованности в дипломатическом взаимодействии по ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Всегда есть ценность в дипломатии, если стороны ... в данном случае Россия, действительно, заинтересованы в значимом дипломатическом взаимодействии. А то, что мы видим, по крайней мере в последнее время, говорит об обратном, - рассказал госсекретарь.

При этом он добавил, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока руководство страны не продемонстрирует заинтересованность.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин заявлял, что российская сторона сожалеет, что власти Украины заявили об отказе от переговорного процесса и намерении добиваться своих целей военным путем.

Накануне в статье для Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе сообщил, что американский президент Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. По его словам, киевским властям пора готовиться к компромиссу, и одним из его условий может стать принятие Украиной "потери Крыма".