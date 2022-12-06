Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель из-за введенного потолка цен Фото: REUTERS

Введение западными странами потолка цен на российскую нефть может привести к подорожанию черного золота до 100 долларов за баррель. Об этом «Известия» рассказали аналитики.

Как заявил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, подобный вариант развития событий возможен, если Москва на законодательном уровне введет запрет для российских компаний продавать сырье в страны, поддерживающие введение потолка, сократив тем самым поставки на мировой рынок.

Эксперт также назвал и другой сценарий, при котором России перенаправит выпадающие поставки в Азию. В таком случае стоимость нефти останется на нынешнем уровне в 85 долларов за баррель.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что при законодательном окормлении отказа России от поставок в страны, поддерживающие введение потолка цен, будет ограничена возможность частного бизнеса обходить взаимные санкции западных стран и России.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть, заявив также, что Москва не признает соответствующего решения западных стран.

Как писал «Пятый канал» зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые намерены работать с ней на рыночных условиях.