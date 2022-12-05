Песков сообщил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готовит ответное решение на введение в Европейском союзе потолка цен на российскую нефть. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что признавать данное ограничения Россия не намерена.

«Решение готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также указал на изменения ситуации со стоимостью нефти после принятия решения о введении потолка цен. «Неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», - сказал он.

Напомним, в минувшие воскресенье, 4 декабря, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России, который будет на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки», а также Австралия согласовали введение аналогичного потолка цен на российскую. Их решение вступит в силу с 5 февраля следующего года.