Новак заявил, что Россия начала использовать новые инструменты при торговле нефтью

Россия стала использовать новые инструменты при торговле нефтью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия начала использовать новые инструменты при торговле нефтью в связи с вступлением в силу потолка цен Евросоюза и "Большой семерки". Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Зампредседателя правительства РФ признал, что ситуация стала сложнее, но реализация сырья продолжается.

"Мы продолжаем продавать нефть и будем продавать, - уточнил Новак. - Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки".

По его словам, изменения выражаются, в частности, в увеличении числа трейдеров и смене логистических цепочек.

Новак подчеркнул, что российская нефть остается востребованной на мировых рынках, а попытка Запада внедрить нерыночные методы регулирования стоимости приведет к мировому дефициту энергоресурсов и падению инвестиций в нефтяную отрасль.

Напомним, с 5 декабря российский нефтяной рынок живет под потолком. Напомним, соглашение о верхнем лимите цен на "черное золото" из РФ подписали страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и Евросоюз. Теперь компаниям из этих стран запрещено перевозить российскую нефть, а также страховать и обслуживать танкеры, если она продается дороже $60 за баррель.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление в силу санкций Евросоюза и стран "Большой семерки" о введении потолка цен на российскую нефть. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакого влияния на возможности России в плане проведения спецоперации на Украине данное решение не окажет.