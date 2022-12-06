В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм в центре Софии, где находится посол России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм в центре Софии, в котором находятся посол России Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), об этом сообщило издание Novinite.

В статье говорится, что «протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии».

Как отмечается, на литургии помимо митрополита Антония, посла Митрофановой, там же присутствовал и лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

Однако в посольстве России в Софии сказали РИА Новости, что это сообщение «немножечко преувеличено».

Как пояснили дипломаты, «действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии».

Кроме того, отмечено, что каких-либо угроз Митрофановой не поступало.

«Там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более… там оно не так все страшно, как малюют», - сообщили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2022 года Песков заявил, что в Кремле на текущий момент не видят перспектив для проведения переговоров по мирному урегулированию на Украине, и отметил, что Россия должна достичь целей специальной военной операции.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».