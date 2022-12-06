Путин поручил повысить доступность легковых автомобилей для россиян Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ повысить доступность легковых машин для граждан страны.

«Принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Глава государства также поручил обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства, чтобы не допустить их необоснованного повышения.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сообщил, что на российском рынке заметен рост продаж отечественных автомобилей. Кроме того, в сентябре и октябре цены на автомобили будут расти, предупредил он, однако к январю они начнут снижаться.