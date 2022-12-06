Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 60 российских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что во вторник, 6 декабря, в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории в Россию из плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - сказано в заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале министерства.

Как уточнили в российском военном ведомстве, самолеты воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию, отметив, что всем освобожденным солдатам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, на прошлой неделе, 1 декабря, в Министерстве обороны РФ сообщили о возвращении на родину 50 российских военных.