Минобороны России сообщило о возвращении на родину 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность Фото: Александр КОЦ

Минобороны России 1 декабря сообщило о возвращении на родину 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

- 1 декабря 2022 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что всех их самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Сейчас всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

24 ноября Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 50 российских бойцов. А до этого сайт KP.RU сообщал, что Москва и Киев произвели обмен военнопленными по формуле "35 на 35". Также в начале ноября в Россию вернулись 107 военнослужащих ВС РФ.