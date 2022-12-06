Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню рэпера Oxxxymiron*

Oxxxymiron* Фото: vk.com/oxxxymiron

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила в песне "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, призанан иноагентом в России) публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. Об этом сообщает ТАСС.

На этом основании в отношении рэпера возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.3.2 КоАП (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием интернета).

Также прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, в котором требует признать песню запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

Ранее сообщалось, что на Oxxxymiron* подали иск в суд. По результатам комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений нашли признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия.

Напомним, рэпер уехал из РФ после начала спецоперации на Украине и публично выступал против действий Российской Федерации.

* признан в России иностранным агентом