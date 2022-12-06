В Раде заявили, что госдолг Украины увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Государственный долг Украины к ноябрю увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года, в целом же объем государственного и гарантированного государством долга страны приближается к 80% ВВП, об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 года составил 93,5 миллиарда долларов. С начала спецоперации в гривневом эквиваленте долг увеличился на 45%: внутренний – на 23%, внешний – на 63%», - заявил Железняк.

Он добавил, что «в целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП».

Как сообщал сайт KP.RU, в конце октября 2022 года Всемирный банк перечислил Украине еще 500 миллионов долларов США финансовой помощи для выплат пенсий и других социальных обязательств и которая обеспечена кредитными гарантиями Великобритании.

С февраля 2022 года на помощь Украине Всемирным банком уже мобилизовано 13 миллиарда долларов, из них более 11 миллиардов долларов предоставили Соединенные Штаты Америки.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.