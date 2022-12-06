Посол Украины Макеев заявил, что Германия согласовывает логистику поставок тяжелого вооружения Киеву Фото: wikimedia.org

Власти Германии согласовывают с Украиной логистику поставок тяжелого вооружения, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

«Президент, министр обороны, министр иностранных дел постоянно говорят о том, что нам нужна серьезная бронированная техника. Этот месседж дошел здесь до ответственных в правительстве и в Бундестаге. У меня нет никаких оснований полагать, что кто-то в Германии исключает возможность поставки такого оружия», – сказал дипломат в интервью «Укринформу».

Как рассказал посол, Киев работает над «таймингом» и ведет «тесные диалоги» со специалистами. Переговоры, по его словам, проходят в формате «треугольника» с участием представителей Украины, Германии и компаний германского военно-промышленного комплекса.

Как писал сайт KP.RU, ранее в посольстве Украины сообщили о передаче Германией Вооруженным силам страны 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard.