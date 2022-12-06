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НовостиПолитика6 декабря 2022 12:46

Посол Украины Макеев заявил, что Германия согласовывает логистику поставок тяжелого вооружения Киеву

Берлин не исключает возможность поставки такого оружия, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Украины Макеев заявил, что Германия согласовывает логистику поставок тяжелого вооружения Киеву

Посол Украины Макеев заявил, что Германия согласовывает логистику поставок тяжелого вооружения Киеву

Фото: wikimedia.org

Власти Германии согласовывают с Украиной логистику поставок тяжелого вооружения, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

«Президент, министр обороны, министр иностранных дел постоянно говорят о том, что нам нужна серьезная бронированная техника. Этот месседж дошел здесь до ответственных в правительстве и в Бундестаге. У меня нет никаких оснований полагать, что кто-то в Германии исключает возможность поставки такого оружия», – сказал дипломат в интервью «Укринформу».

Как рассказал посол, Киев работает над «таймингом» и ведет «тесные диалоги» со специалистами. Переговоры, по его словам, проходят в формате «треугольника» с участием представителей Украины, Германии и компаний германского военно-промышленного комплекса.

Как писал сайт KP.RU, ранее в посольстве Украины сообщили о передаче Германией Вооруженным силам страны 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard.