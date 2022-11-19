Германия передала Украине все 30 зенитных установок Gepard Фото: wikimedia.org

Германия передала Вооруженным силам Украине все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, сообщает посольство ФРГ в Киеве.

«С начала боевых действий Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard. Gepard используется для защиты украинской критической инфраструктуры», – сказано в Twitter дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что Швейцария отклонила запрос Германии разрешить реэкспорт боеприпасов для самоходных установок Gepard на Украину. По информации Reuters, министр экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна не может удовлетворить запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте.

Между тем стало известно, что германские гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Вооруженным силам Украины, выходят из строя в связи с нехваткой запчастей.