Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 ноября 2022 13:45

Германия передала Украине все 30 зенитных установок Gepard

Установки используются для защиты украинской критической инфраструктуры, заявили в посольстве ФРГ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германия передала Украине все 30 зенитных установок Gepard

Германия передала Украине все 30 зенитных установок Gepard

Фото: wikimedia.org

Германия передала Вооруженным силам Украине все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, сообщает посольство ФРГ в Киеве.

«С начала боевых действий Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard. Gepard используется для защиты украинской критической инфраструктуры», – сказано в Twitter дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что Швейцария отклонила запрос Германии разрешить реэкспорт боеприпасов для самоходных установок Gepard на Украину. По информации Reuters, министр экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна не может удовлетворить запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте.

Между тем стало известно, что германские гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Вооруженным силам Украины, выходят из строя в связи с нехваткой запчастей.