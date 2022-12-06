В Венгрии возникла критическая ситуация с поставками топлива Фото: REUTERS

По заявлению управляющего директора венгерской нефтегазовой компании MOL Дьёрдь Бача ситуация с поставками топлива в Венгрию критическая.

Из электронного письма Бача агентству Рейтер следует, что «ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая, так как спрос вырос, началась паническая скупка, что привело к дефициту. Единственным решением является создание условий для увеличения импорта».

Бача подчеркнул, что MOL пытается импортировать больше продукции со своего нефтеперерабатывающего завода в Словакии, но компания достигла предела своих логистических возможностей.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что потолок цен на российскую нефть ставит под удар энергетическую безопасность ЕС.