Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук за нарушение территориальной целостности РФ

Вице-премьер Украины Ирина Верещук Фото: пресс-служба президента Украины

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал замглавы правительства Украины и министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук по делу о нарушении территориальной целостности России.

По информации ТАСС, аналогичное решение вынесено в отношении первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой. Обе чиновницы объявлены в международный розыск.

Суд постановил исчислять срок содержания под стражей с момента экстрадиции украинских министров на территорию России или их задержания в РФ. Верещук и Джапаровой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе следователи Федеральной службы безопасности попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины и первого заместителя министра иностранных дел республики. Политиков обвиняют в совершении преступления по статье о "Нарушении территориальной целостности Российской Федерации".