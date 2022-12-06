Названы две главные проблемы офисных сотрудников в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала «Газете.Ru» о самых частых проблемах, с которыми за последние полгода сталкивались офисные работники.

Самой частой проблемой специалист назвала недостаточную стрессоустойчивость и повышенную тревожность, отметив, что стресс негативно сказывается на вовлеченности в рабочий процесс, а со временем работник начинает испытывать все больше вины, поскольку ему становиться все сложнее находить общий язык с коллегами.

По ее словам, повышенный стрессовый фон приводит к выгоранию, которое происходит в момент, когда проблемы из офиса «поселяются» дома, поэтому начинают портиться отношения не только с коллегами, но и с самыми близкими людьми.

Другой проблема офисного работника эксперт назвала переизбыток тревоги, мешающий человеку усидеть на ровном месте, а также сконцентрироваться и выспаться. Как она отметила, такие приступы тревоги вместе позже только учащаются и становятся интенсивнее. Толстухина рекомендовала таким людям успокоить ментально.

Ранее «Пятый канал» писал о том, что, по словам врач-психотерапевта Александра Федоровича, выгорание на работе может повлечь серьезные осложнения как физического, так и ментального здоровья, указав на необходимость решать данные проблемы при помощи психологической поддержки.

Кандидат философских наук, доцент кафедры философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Ефремов рассказал ОТР, что стабильность является тем самым выгоранием, которого нужно избегать.