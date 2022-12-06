Депутаты подрались за бюджет и попали в больницу в Турции Фото: принтскрин видео.

В Великом национальном собрании (парламенте) Турции произошла между депутатами в ходе обсуждений бюджетных распределений страны на следующий год. Как сообщает РИА Новости, один из участников драки госпитализирован с травмой головы.

"На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии Iyi ("Хорошая партия"), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки", - говорится в сообщении.

Председательствовавший на заседании вице-спикер парламента Хайдар Акар после потасовки прервал мероприятие на 10 минут.

Напомним, не так давно Турция закрепилась в пятерке стран G20 по темпам роста экономики, что выделяет ее на фоне угрозы глобальной рецессии, которую ожидают страны по итогам года.