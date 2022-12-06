В Польше считают, что антироссийская стратегия политиков дала сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польское издание Mysl Polska в своей публикации заявило, что антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, при этом у Варшавы уже не осталось возможности сдать назад.

Станислав Белень написал, что «политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра».

Как отмечает журналист, власти Польши допустили стратегическую ошибку, примерив роль «государства-буфера», и теперь вынуждены исполнять задачи США и Украины, игнорируя собственные интересы.

Белень подчеркнул, что «пришло время спуститься с облаков на землю. Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом».

Как сообщал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что, если на Украине победит Россия, вся Европа проиграет. По мнению чиновника, Польша должна поддерживать Украину, поскольку Киев является «стороной свободы».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Варшава занимает в отношении России оголтелую позицию, которая находится на грани сумасшествия.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».