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НовостиПолитика27 ноября 2022 11:41

Польша заявила об отсутствии сигналов гипотетической военной агрессии со стороны России

Варшава считает крайне маловероятным вторжение на территорию страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Польша заявила об отсутствии признаков военной угрозы государству со стороны России

Польша заявила об отсутствии признаков военной угрозы государству со стороны России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не располагает какими-либо сигналами, свидетельствующими о гипотетической военной агрессии со стороны России. Об этом заявил в интервью газете Il Messaggero Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб.

По его словам, Варшава считает крайне маловероятным вторжение на территорию страны, так как она входит в Североатлантический альянс.

"У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши, - подчеркнул Жарын. - По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия затронула территорию страны - члена НАТО".

В то же самое время Жарын не исключает кибератаки и информационные вбросы против Варшавы, что не может быть расценено как военные действия, но является "гибридной угрозой".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что, если на Украине победит Россия, вся Европа проиграет. По мнению чиновника, Польша должна поддерживать Украину, поскольку Киев является "стороной свободы".

Напомним, польские журналисты пришли к выводам, что Варшава отказалась от предложения Германии разместить в стране комплексы ПВО Patriot и предложила направить их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой, но это у нее не получилось.