Польша заявила об отсутствии сигналов гипотетической военной агрессии со стороны России

Польша заявила об отсутствии признаков военной угрозы государству со стороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не располагает какими-либо сигналами, свидетельствующими о гипотетической военной агрессии со стороны России. Об этом заявил в интервью газете Il Messaggero Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб.

По его словам, Варшава считает крайне маловероятным вторжение на территорию страны, так как она входит в Североатлантический альянс.

"У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши, - подчеркнул Жарын. - По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия затронула территорию страны - члена НАТО".

В то же самое время Жарын не исключает кибератаки и информационные вбросы против Варшавы, что не может быть расценено как военные действия, но является "гибридной угрозой".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что, если на Украине победит Россия, вся Европа проиграет. По мнению чиновника, Польша должна поддерживать Украину, поскольку Киев является "стороной свободы".

Напомним, польские журналисты пришли к выводам, что Варшава отказалась от предложения Германии разместить в стране комплексы ПВО Patriot и предложила направить их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой, но это у нее не получилось.