Мурашко заявил, что в регионы направили дополнительные 58,6 млрд рублей на зарплаты врачам

Глава Минздрава Мурашко подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов Фото: REUTERS

Власти России направили дополнительные средства на зарплаты медицинским работникам в регионы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов.

Напомним, замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что медианная зарплата россиян вырастет по итогам 2022 года на 11,6%, однако, уровень все еще будет ниже показателей инфляции.

Вместе с тем президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил о важности роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции. Российский лидер подчеркнул, что зарплаты должны быть выше цен в стране.

При этом в Росстате сообщили, что по состоянию на 1 октября 2022 года задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %.