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НовостиОбщество6 декабря 2022 16:22

Мурашко заявил, что в регионы направили дополнительные 58,6 млрд рублей на зарплаты врачам

Глава Минздрава Мурашко подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минздрава Мурашко подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов

Глава Минздрава Мурашко подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов

Фото: REUTERS

Власти России направили дополнительные средства на зарплаты медицинским работникам в регионы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов.

Напомним, замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что медианная зарплата россиян вырастет по итогам 2022 года на 11,6%, однако, уровень все еще будет ниже показателей инфляции.

Вместе с тем президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил о важности роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции. Российский лидер подчеркнул, что зарплаты должны быть выше цен в стране.

При этом в Росстате сообщили, что по состоянию на 1 октября 2022 года задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %.