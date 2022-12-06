Медведев призвал Запад не надеяться, что Россия исчерпает запасы вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу не следует надеяться на то, что Россия исчерпает свои запасы вооружений в ходе конфликта на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всех видов вооружений у России будет достаточно, они не закончатся, сколько бы наши враги ни надеялись», – сказал зампред Совбеза на встрече с активистами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты».

По словам Медведева, Россию «пытались похоронить» еще в 1991 году после развала СССР, однако за последние 20 лет мощность российского военно-промышленного комплекса значительно усилилась. Он высказал мнение, что России еще предстоит нарастить объемы выпуска вооружений, «но вне всякого сомнения она способна за себя постоять».

Как писал сайт KP.RU, ранее Медведев заявлял, что выпуск вооружений и спецтехники в России кратно увеличивается по всем направлениям, вопреки утверждениям вражеской аналитики об их скором исчерпании.