Заплаканная гендиректор «Дождя»* Синдеева** сделала полное боли заявление

Гендиректор "Дождя"* Синдеева* извинилась за увольнение Коростелева и попросила его вернуться Фото: принтскрин видео.

Генеральный директор российского оппозиционного телеканала "Дождь"** Наталья Синдеева* принесла публичные извинения и попросила ушедших сотрудников вернуться в редакцию. Свое заявление она опубликовала в телеграм-канале.

"Лёш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на "Дождь"**. Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка", - сказала Синдеева* в видеообращении.

Она обратилась к коллегам и заявила, что возможно, сейчас их подводит, потому они не согласны с ее решением. Синдеева* подчеркнула, сейчас редакция проживает тяжелый период.

"Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть, мы сделали ужасное. Все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: "Леш, прости. И простите наши зрители", - добавила Синдеева*.

Напомним, телеканал "Дождь"** уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об увольнении сообщила глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе**, подчеркнув, что это было непростым решением для редакции.

В итоге руководитель структуры, надзирающей за электронными СМИ, Ивар Аболиньш объявил, что администрация «Дождя»* не осознала тяжести своих нарушений, поэтому лицензия канала в Латвии аннулируется, несмотря на увольнение журналиста. Решение вступит в силу в четверг, 8 декабря.

Сайт KP.RU также писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая за острым словом в карман не полезет, опубликовала в своем Телеграм-канале "веселую подборку" высказываний западных политиков, сделанных в марте этого года, о том как плохо не давать «Дождю»* нормально работать.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.