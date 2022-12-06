Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 декабря 2022 19:59

В Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории

Военная помощь США Украине подготавливается с расчетом на возможность вести лишь оборонительные действия, заявил представитель Госдепа США Прайс
Владимир РОМАНЕНКО
В Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории

В Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории

Фото: REUTERS

Власти США не поставляют Украине оружие для атаки по территории России и не подталкивают Киев к боевым действиям за пределами страны. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России", — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, вся военная помощь США Украине подготавливается с таким расчетом, чтобы было возможно вести лишь оборонительные действия. Он также подчеркнул, что США выделяют Украине то, что ей "нужно для участия в битве, с которой она сталкивается в данный конкретный момент".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Джозеф Байден планирует избежать расширения конфликта на Украине. Он добавил, что США преследуют целью, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочным.