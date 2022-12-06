В Госдепе заявили, что США не поставляли оружие Киеву для ударов по российской территории Фото: REUTERS

Власти США не поставляют Украине оружие для атаки по территории России и не подталкивают Киев к боевым действиям за пределами страны. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России", — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, вся военная помощь США Украине подготавливается с таким расчетом, чтобы было возможно вести лишь оборонительные действия. Он также подчеркнул, что США выделяют Украине то, что ей "нужно для участия в битве, с которой она сталкивается в данный конкретный момент".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Джозеф Байден планирует избежать расширения конфликта на Украине. Он добавил, что США преследуют целью, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочным.