В США назвали условия прекращения поставок оружия Украине

США должны предупредить Украину об условиях прекращения военной поддержки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны прекратить поставки вооружений на Украину, если риски вовлечения в конфликт превысят выгоду для Вашингтона. Об этом заявил американский обозреватель Патрик Бьюкенен в публикации для журнала The American Conservative.

Автор обратил внимание, что в США выросло число "ястребов", которые готовы идти на конфликт с ядерной державой даже несмотря на то, что это не соответствует интересам американского народа. По его словам, об этом говорит, в том числе, просьба президента Джозефа Байдена к конгрессу о выделении 38 млрд долларов на военную помощь киевскому режиму.

Вместе с тем, обозреватель уверен, что Украину следует предупредить, что поставки вооружений могут прерваться, если Киев не захочет идти на переговоры с Москвой.

"Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас; и, если Киев полон решимости продолжать борьбу, уведомить, что Украина будет делать это без американских боеприпасов", - подчеркнул Бьюкенен.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Джозеф Байден планирует избежать расширения конфликта на Украине. Он добавил, что США преследуют целью, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочным.

Напомним, Киев может получить зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Об этом в начале декабря заявил генеральный директор компании - производителя этих систем Raytheon Technologies Грег Хейес.