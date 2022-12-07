Политолог Светов объяснил ошибки Польши в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал публикацию в польском издании My l Polska, в которой говорится о том, что Польша допрустила ошибку, сделав ставку на противостояние с Россией. По мнению эксперта, данный материал является достаточно редкой и объективной аналитикой для данной страны.

Ведь будучи многовековым соседом России, имя общие славянские корни, Польша могла бы получить множество выгод от своего положения. Но вместо этого, страна заняла позицию врага.

- Польша стала считать себя наместником США в Европе, через которого американцы реализуют свои военно-политические стратегии, - рассуждает политолог в беседе с Пятым каналом.

По мнению Светова, если бы Польша отказалась от экономических, культурных контактов с Россией – это один вопрос, а вот объявление себя противником – совсем другой, который заставляет задуматься: ведь в случае конфликта России и США, от Польши ничего не останется.

- Но они с легкостью играют в эту враждебность и видят свою роль только в одном: как можно больше навредить России, как можно глубже разорвать и опорочить наши отношения, - резюмировал Светов.

Нынешнее руководство страны рассматривает взаимоотношения с РФ только через призму русофобии. Подрастающая политическая смена придерживается такого же курса и, по мнению эксперта, есть только одна надежда:

- До тех пор, пока польское общество, польский избиратель не скажет: „Нам надоела ваша вражда“, никаких перемен не произойдет, — заключил политолог.

Тем временем, в исследовательской службе конгресса США задались вопросом, не подвергается ли национальная безопасность страны «неоправданному риску» из-за поставок оружия на Украину. Об этом сообщает RT.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе населенного пункта Пшеводув. Два человека погибли, передает "360".