Шри-Ланка отменила все коронавирусные ограничения на въезд с 7 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Шри-Ланки с 7 декабря 2022 года сняло все ограничения на въезд в страну, которые были ранее введены на фоне пандемии коронавируса.

«Требование предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса по прибытии из-за границы в любой аэропорт или морской порт Шри-Ланки отменяется», - приводит газета Daily Mirror распоряжение ведомства.

В министерстве отметили, что приезжающим в Шри-Ланку больше не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР или антигенный тест. При заболевании коронавирусной инфекцией на территории Шри-Ланки иностранные граждане должны за свой счет в течение семи дней соблюдать режим самоизоляции в частной клинике, гостинице или же другом месте пребывания.

Как сообщается, введенные ограничения привели к снижению турпотока в Шри-Ланку, которая теперь переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости. Напомним, Власти страны уже несколько раз объявляли чрезвычайное положение, а также прошли серьезные протесты на фоне истощения запасов топлива.