Литва вслед за Латвией сообщила о прекращении вещания телеканала «Дождь»* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вещание телеканала «Дождь»* будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве. Об этом в среду, 7 сентября, заявила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).

«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube», - приводит издание по Delfi заявление комиссии, где уточнили, что лицензию на вещание «Дождя»* аннулируют с четверга, 8 декабря, после чего данный телеканал не будет доступен и в Литве.

Напомним, днем ранее, 6 декабря, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала «Дождь»*. Как сообщал сайт KP.RU, глава нацсовета Ивар Аболиньш объяснил такое решение тем, что руководство телеканала «не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений». По его словам, их действия власти страны расценивают как угрозу государственной безопасности.

*Министерство юстиций РФ внес в реестр СМИ-иностранных агентов.