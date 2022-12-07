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НовостиПолитика7 декабря 2022 8:51

В посольстве РФ в Германии прокомментировали задержание россиянки по делу о госперевороте

Посольство РФ в Берлине направило запрос в Генпрокуратуру ФРГ после сообщений о задержании россиянки
София ГОНЧАРОВА
В посольстве РФ в Германии прокомментировали задержание россиянки по делу о госперевороте

В посольстве РФ в Германии прокомментировали задержание россиянки по делу о госперевороте

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В посольстве России в Берлине заявили, что ведомство не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании гражданки РФ по делу о подготовке государственного переворота в стране.

Теперь российское посольство в германии направляет запрос в Генпрокуратуру ФРГ в связи с задержанием россиянки. Дипломатическое ведомство готово оказать ей все необходимую консульско-правовую помощь, пишет ТАСС.

7 декабря в немецкой генпрокуратуре сообщили, что среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России. Уточняется, что всех задержанных подозреваются в создании террористической организации. Россиянку подозревают в посредничестве между "лидером заговора" и представителями России.

Сегодня в Германии с раннего утра несколько тысяч полицейских обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране, проверяя на причастность к госперевороту. Также правоохранительные органы подозревают 52 человек.