В посольстве РФ в Германии прокомментировали задержание россиянки по делу о госперевороте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В посольстве России в Берлине заявили, что ведомство не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании гражданки РФ по делу о подготовке государственного переворота в стране.

Теперь российское посольство в германии направляет запрос в Генпрокуратуру ФРГ в связи с задержанием россиянки. Дипломатическое ведомство готово оказать ей все необходимую консульско-правовую помощь, пишет ТАСС.

7 декабря в немецкой генпрокуратуре сообщили, что среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России. Уточняется, что всех задержанных подозреваются в создании террористической организации. Россиянку подозревают в посредничестве между "лидером заговора" и представителями России.

Сегодня в Германии с раннего утра несколько тысяч полицейских обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране, проверяя на причастность к госперевороту. Также правоохранительные органы подозревают 52 человек.