Военный эксперт заявил, что поставка Украине дорогостоящих ЗРК Patriot истощит Запад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для «Хауньцю Шибао» заявил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за их высокой стоимости.

«Эти комплексы очень дорогие. Ракета Patriot-3 стоит более четырех миллионов рублей, а управляемая ракета перспективного ЗРК AIM-120 ранних версий - около миллиона долларов. Запад явно не хочет давать такое дорогостоящее оружие Украине», - отметил он в статье.

Как отмечается в публикации, подобные комплексы будут слишком сложны с точки зрения технического обеспечения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сюэфэн утверждает, что при получении ЗРК Patriot украинские власти будут требовать от Вашингтона обучить своих военных. При этом, по его словам, США нацелены на истощение России, но не на усиление Украины, а «трата огромных сумм обессилит сами Штаты».

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Североатлантический альянс о последствиях, если НАТО решит поставлять Украины комплексы Patriot вместе с персоналом, указав на то, что они будут целью российских войск.