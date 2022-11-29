Медведев предупредил НАТО о последствиях поставок комплексов Patriot Украине: Они станут целью ВС РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил НАТО о последствиях, если альянс решит поставлять Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом.

- Если, как намекнул (генсек НАТО Йенс) Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью Вооружённых сил России. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают, - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что лидеры НАТО снова вернулись к рассмотрению идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. От них они отказались еще в начале российской спецоперации.

Накануне генсек НАТО сообщал, что двери организации остаются открытыми для Украины, в настоящее время приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания поддержки киевскому режиму.