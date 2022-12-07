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НовостиПолитика7 декабря 2022 10:28

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 были уничтожены в ДНР и Харьковской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – рассказал он.

Российские войска также уничтожили в Донецкой народной республике и Харьковской области две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе Малотарановки в ДНР была уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Минобороны России сообщили о ликвидации в районе населенного пункта Ильчовка Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников.