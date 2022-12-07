В ЛНР заявили, что украинская армия ежедневно теряет около батальона личного состава на артемовском направлении Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции Луганской народных республик (ЛНР) Андрей Марочко в среду, 7 ноября, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными на артемовском направлении.

«Потери на артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава - это санитарные и безвозвратные потери», - заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» офицер Народной милиции ЛНР.

По его словам, украинские военные несут серьезные потери из-за своих попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

Напомним, накануне Марочко заявил, что украинские войска в Артемовске получили подкрепление, которое направлено для восполнения потерь. Незадолго до этого он заявил, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на серьезное ухудшение обстановки. По его словам, это вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.