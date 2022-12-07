Подкрепление ВСУ прибыло в Артемовск для восполнения потерь

Войска ВСУ в Артемовске получили пополнение Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске получили подкрепление. Об этом рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду, 7 декабря 2022 года.

По его словам, дополнительные силы направлены для восполнения потерь.

"Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования", - уточнил Марочко.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.

Напомним, днем ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил журналистам, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль основные дороги под Артемовском.