Протестующие в Монголии требуют отставки правительства и суда по "угольному" делу Фото: REUTERS

Протестующие в Монголии выступили с требованием об отставки правительства, а также призвали к проведению международного суда над чиновниками по «угольному» делу и прозрачности в расследовании ситуации.

В среду, 7 декабря, на фоне продолжающихся протестов премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вышел к жителям, призвав их сохранять спокойствие. «Мы работаем, чтобы в ближайшее время провести расследование. Просим вас сохранять спокойствие», - заявил глава монгольского правительства.

«Мы больше не можем терпеть!» - сказал один из протестующих в микрофон на встрече с премьером страны.

Напомним, протесты начались в субботу, 3 декабря, а в понедельник, 5 декабря, в Улан-Баторе протестующие смогли прорваться в Дворец Правительства.

Как писал сайт KP.RU, митинги проходят на фоне сообщений о том, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от полученного Китаем. Сообщалось о краже угля на общую сумму в 12,9 млрд долларов. Отмечалось, что в КНР причастных к краже угля казнили, отправив также список с именами монгольских чиновников, которые причастны к данному делу. Теперь протестующие требуют озвучить имена, замешанных в коррупционном скандале.