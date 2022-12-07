Китай достроил свою часть газопровода «Сила Сибири» до Шанхая Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Китай дотянул газопровод «Сила Сибири» до конечного пункта приема газа в Шанхае, сообщили в нефтегазовой компании PipeChina.

По информации агентства Xinhua, газопровод общей протяженностью 5 111 километров проходит через девять регионов провинциального уровня. Он будет снабжать газом в частности Пекин и Шанхай. Трубопровод тянется от Благовещенска через город Хэйхэ, где соединяется в газотранспортной сетью Китая.

Как отмечается в сообщении, к 2025 году по «Силе Сибири» в КНР будет поставляться 38 миллиардов кубометров природного газа в год. В PipeChina считают, что газопровод «придаст мощный импульс энергетической безопасности и качественному развитию восточных регионов Китая».

Напомним, ранее читатели Le Figaro предрекли «смерть Европе» из-за строительства газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай.

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