FT: Германия и Франция просят еврокомиссию скорректировать санкции против России Фото: REUTERS

Несколько стран Европейского союза (ЕС), среди которых Германия, Франция и Нидерланды, обратились с просьбой к Еврокомиссии. Государства призывают ЕК скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт российского продовольствия. Об этом пишет Financial Times.

Аналогичную позицию поддерживают Испания, Бельгия и Португалия. Власти этих стран заявили, что действующие ограничения задерживают жизненно важные поставки зерновых и удобрений из РФ в бедные страны.

- Это кажется противоречащим общей политике ЕС в отношении продовольственной безопасности, - говорится в заявлении государств.

Кроме того, против европейских санкций, которые были введены против РФ, выступили и некоторые африканские страны, которые столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.

Страны Африки давно недовольны Западом. Они обвиняют его в развязывании продовольственного кризиса, писало FAZ. Пока Европа и Соединенные Штаты обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие африканские страны возлагают ответственность за происходящее на западные санкционные ограничения.