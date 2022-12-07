Путин восхитился военнослужащими, участвующими в спецоперации Фото: REUTERS

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, воюют блестяще, случаев дезертирства нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

«По поводу покидания позиций: на Украине за такое расстреливают, у нас ничего подобного нет. Есть люди, которые покидают боевые позиции, но подавляющее большинство таких людей возвращаются даже после ранений. Проблемы с дезертирством в зоне СВО не существует, ребята воюют блестяще», – сказал глава государства.

Российский президент признал, что проблемы в ходе спецоперации есть. Их нужно постоянно анализировать и иметь обратную связь, добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения военной спецоперации после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила число потерь ВСУ за последние девять месяцев.

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