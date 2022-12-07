Путин потребовал от Минэнерго разобраться, зачем Молдавия хранит часть газа из РФ на Украине

Президент Путин подчеркнул, что Россия фактически бесплатно поставляет газ в Приднестровье в течение многих лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал Минэнерго разобраться с ситуацией в Приднестровье, где часть поставок газа Молдавии продолжает оседать. Об этом он сказал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвав эту ситуацию сложной.

"Что касается социально-экономической ситуации, то она непростая там, в том числе и по снабжению энергоресурсами. Мы ведь фактически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет, бесплатно. Но в последнее время, поскольку газ поступает через территорию Молдавии, там возникают проблемы, потому что у Молдавии есть свои сложности, и сложности большие, мы видим это и в экономической, и в социальной сфере", - сказал Путин.

Напомним, Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что газ, который "оседает" в Украине, является сбережениями и резервами республики.

По его словам, действия "Газпрома" - "уже привычный стиль угроз" по сокращению поставок газа. Однако политик подчеркнул, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн кубометров газа.

"Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", - писал Спыну.