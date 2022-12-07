В Роспотребнадзоре рекомендовали переводить классы с посещением ниже 80% на дистанционное обучение из-за вируса

Глава Роспотребнадзора Попова отметила, что в Россию в 2022 году активно распространяется опасный штамм вируса Фото: REUTERS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Россию в 2022 году пришел штамм вируса гриппа А, который имеет высокую степень распространения и вызывает серьезные последствия для организма. Об этом Попова сказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

"Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году (2009-м - ред.) он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого десятого года", - заявила она.

Вместе с тем она дала особое распоряжение для школ в связи с высокой степень риска заражения. Если более 20% учащихся класса не посещают очные занятия, рекомендуется перевести всех учеников группы в дистанционный формат.

"Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", - добавила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что этот вариант вызывает в том числе вызывает большое количество серьезных осложнений. Попова не исключила случаи летальных исходов от этого вируса гриппа среди людей со слабым иммунитетом. Она заверила, что все необходимые меры предприняты в должном объеме в зависимости от субъекта России.

Ранее сайт KP.RU писал, что перспектива заразиться COVID-19 и свиным гриппом одновременно вполне реальна. Ученые отметили, что вирусы могут параллельно воздействовать на организм, а также сочетаться. Исследователи считают, что химеры более заразны и обладают большей поражающей способностью, чем каждый вирус по отдельности. Химеры активнее уходят и от иммунной системы.

"Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", - добавила глава Роспотребнадзора.