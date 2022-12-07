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НовостиВ мире7 декабря 2022 19:22

Распущенный президентом Перу парламент объявил ему импичмент

Пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо
Владимир РОМАНЕНКО
Пленарное заседание конгресса Перу 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо

Пленарное заседание конгресса Перу 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо

Фото: REUTERS

Распущенный президентом Перу Педро Кастильо парламент объявил ему импичмент. Пишет РИА Новости со ссылкой на сам конгресс страны.

"Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", - говорится в сообщении.

При этом для утверждение импичмента требуется лишь две трети участников парламента, то есть 87 человек.

Ранее Педро Кастильо принял решение о введении комендантского часа в Перу в ходе обращения к нации.

"Устанавливается комендантский час с сегодняшнего дня, 7 декабря, с 22.00 и до 4.00 утра", - сказал глава государства.

Прежде, ввиду очередной попытки парламента Перу выдвинуть импичмент президенту, Педро принял решение распустить ведомство.

"Вводятся следующие меры: распустить временно конгресс и назначить правительство в рамках чрезвычайной и исключительной ситуации", - сказал президент, обращаясь к нации.

В среду, 7 декабря 2022 года, предпринял третью попытку свергнуть президента с поста.

Напомним, сайт KP.RU писал в 2020 году, что за неделю в Перу сменилось три президента. После процедуры импичмента действующему президенту его место, согласно конституции государства, занял спикер парламента Мануэль Мерино. Такой расклад не устроил многочисленных сторонников опального президента, и они вышли на улицы.