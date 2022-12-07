Распущенный президентом Перу парламент объявил ему импичмент

Пленарное заседание конгресса Перу 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо Фото: REUTERS

Распущенный президентом Перу Педро Кастильо парламент объявил ему импичмент. Пишет РИА Новости со ссылкой на сам конгресс страны.

"Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", - говорится в сообщении.

При этом для утверждение импичмента требуется лишь две трети участников парламента, то есть 87 человек.

Ранее Педро Кастильо принял решение о введении комендантского часа в Перу в ходе обращения к нации.

"Устанавливается комендантский час с сегодняшнего дня, 7 декабря, с 22.00 и до 4.00 утра", - сказал глава государства.

Прежде, ввиду очередной попытки парламента Перу выдвинуть импичмент президенту, Педро принял решение распустить ведомство.

"Вводятся следующие меры: распустить временно конгресс и назначить правительство в рамках чрезвычайной и исключительной ситуации", - сказал президент, обращаясь к нации.

В среду, 7 декабря 2022 года, предпринял третью попытку свергнуть президента с поста.

Напомним, сайт KP.RU писал в 2020 году, что за неделю в Перу сменилось три президента. После процедуры импичмента действующему президенту его место, согласно конституции государства, занял спикер парламента Мануэль Мерино. Такой расклад не устроил многочисленных сторонников опального президента, и они вышли на улицы.