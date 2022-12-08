Захарова: Запад использовал выигранное Минскими соглашениями время для накачки Киева оружием

Захарова заявила, что Запад использовал выигранное на Минских соглашениях время для накачки Киевом оружия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием. Этот факт отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о заключенных в 2014 году Минских соглашениях.

Напомним, Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit сделала ряд признаний относительно Минских соглашений, подробности здесь на KP.RU.

«Минское соглашение 2014 г. было попыткой дать Украине время. Они использовали это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина образца 2014/15 года – это не сегодняшняя Украина», - сказала, в частности, Меркель.

Мария Захарова отметила, что таким образом экс-канцлер ФРГ признала, что Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения.

Дипломат добавила, что Запад «имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием» и «игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России».

Минские договоренности были подписаны сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске.

О том, почему эти соглашения не были выполнены, читайте здесь на KP.RU.

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