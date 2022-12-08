Власти Китая ослабили ограничительные меры против коронавируса по всей стране Фото: Shutterstock

В Китае ослабили ограничительные меры, которые были введены ранее в рамках контроля за распространением коронавирусной инфекции. Данный документ опубликован на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

На данный момент власти могут вводить зоны высокого риска в зданиях, квартирах, а также на этажах и в домохозяйствах, однако ранее это делалось по территориально-административным единицам. Пациенты с коронавирусной инфекцией в легкой форме или же вовсе бессимптомно, теперь смогут самостоятельно выбирать, лечиться дома на самоизоляции или в специальном учреждении на карантине.

Кроме того, Китай отменил обязательное ПЦР-тестирование для граждан, работа которых не связана с риском инфицирования коронавирусной инфекцией, а также не подразумевает контактов с детьми или пожилыми людьми.

Напомним, в конце ноября этого года в Китае несколько раз подряд регистрировали суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом.