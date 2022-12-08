Reuters: Узбекистан отказался от "тройственного газового союза" с Россией и Казахстаном

Вице-премьер Узбекистана считает, что "технические контракты" не подходят под термин "союз" Фото: REUTERS

Ташкент отказался от создания "тройственного газового союза" с Россией и Казахстаном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова.

По его оценке, нельзя называть союзом сотрудничество на основании "технического контракта".

"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов, - уточнил Мирзамахмудов. - Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ".

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Об этом заявил пресс-секретарь главы казахского государства Руслан Желдибай в социальных сетях.

По его словам, Путин и Токаев обсуждали вопросы координации действий при транспортировке российского газа через Казахстан и Узбекистан.

В результате лидеры договорились провести детальные переговоры с участие экспертов трех стран, чтобы интересы всех участников союза были учтены, добавил Желдибай.