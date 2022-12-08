Правительство России выступило против 13-й пенсии в декабре

Правительство РФ выступило против 13-й пенсии в декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложенный накануне в Государственной думе РФ проект закона, по которому предполагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной 13-ой пенсии по старости, получил отрицательный отзыв российского правительства, где указали на то, что данная инициатива противоречит пенсионному законодательству страны.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что такая мера будет способствовать повышению благосостояния пенсионеров, однако выплаты дополнительной пенсии подразумевают «ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации».

Кроме того, кабмин уточняет, что для реализации такой инициативы нужно будет выделить дополнительных средств из федерального бюджета, но при этом в проекте не были указаны источники, а также порядок «исполнения новых видов расходных обязательств».

Напомним, в минувший вторник, 8 декабря, депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой закона, предлагающего ввести с декабря 2022 года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.