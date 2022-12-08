Российские войска "Солнцепеками" уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

ТОС-1А "Солнцепек" Фото: Кадр видео

Российские военные уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости в четверг, 8 декабря 2022 года.

По его словам, для уничтожения позиций противника военнослужащие использовали тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" (ТОС-1А), а огонь корректировался при помощи беспилотника.

Напомним, системы "Солнцепек" - это уникальное современное оружие, аналогов ему за рубежом нет. Они стоят на вооружении в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты.

ТОС-1А могут быть использованы в ближнем бою, на линии непосредственного соприкосновения с противником. Укрыться от «Солцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

Как ранее писал сайт KP.RU, артиллерия ВСУ ударила по собственным пехотным подразделениям, которые попытались пойти в наступление в Донбассе.

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