Украинская артиллерия ударила по своим на Донецком направлении Фото: REUTERS

Артиллерия Вооруженных сил Украине (ВСУ) ударила по собственным пехотным подразделениям, которые попытались пойти в наступление в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.

По его словам, инцидент произошел на сватовском направлении. Там ротно-тактическая группа вошла в зону поражения украинских артиллеристов, что привело к потерям личного состава и возвращению на исходные позиции военных, выживших под "дружественным" огнем.

"В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко сообщил, что в рядах ВСУ растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек, из-за чего украинские медики и волонтеры уже бьют тревогу.

Напомним, после ряда поражений Вооруженные силы Украины предприняли попытки отбить десять населенных пунктов, но кроме потерь личного состава и военной техники это ничего им не принесло.