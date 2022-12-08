Глава Минфина РФ Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ оценивает дефицит федерального бюджета по итогам текущего года примерно в 2% Валового внутреннего продукта (ВВП). Соответствующие заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

«В этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», - заявил министр, назвав среди причин то, что на данный момент осуществляются большие операции на финансовом рынке и в конце 2022 года будут проводиться достаточно значительные объемы бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов 2023 года.

По его словам, по плану на 2023 прогнозируется примерно такой же дефицит.

Напомним, в начале ноября этого года Министерство финансов РФ направило из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259,7 млрд рублей для покрытия дефицита в федеральном бюджете. Как заявили тогда в пресс-службе ведомства, объем ФНБ на 1 ноября 2022 года составил 11,37 трлн рублей или 8,5% ВВП.