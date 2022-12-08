Шольц заявил о снижении рисков применения ядерного оружия со стороны России Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о снижении рисков применения Россией ядерного оружия после оказанного на страну международного давления, указав также на готовность Берлина обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе.

По словам главы немецкого правительства, снижению угрозы ядерной эскалации способствовали диалог с Пекином и также странами «Большой двадцатки».

«Россия не угрожает применением ядерного оружия … Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», - заявил немецкий канцлер в эфире радио Deutschlandfunk.

Как писал сайт KP.RU, Шольц также заявил, что ФРГ больше не полагается на российские энергоносители, указав на стремление страны к независимости от поставок в долгосрочной перспективе.

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