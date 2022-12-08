Шольц заявил, что Германия больше не полагается на российские энергоносители

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия больше не полагается на российские энергоносители и стремится к независимости от поставок в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.

"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы, - подчеркнул Шольц. - Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе".

Политик при этом выразил мнение, что стоимость энергоресурсов уже никогда не снизится до уровня, который был до украинского конфликта.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание РФ.

Напомним, канцлер Германии также выразил мнение, что эффективность санкций в отношении России все возрастает, их придется долго сохранять, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда.